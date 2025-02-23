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Gazeteci Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiasına Fenerbahçe kanadından yalanlama geldi

23.02.2025 22:37
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Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, takımın şampiyon olması halinde MHP Genel Başkanı olacağını iddia etmişti. Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu'ndan Bayraktaroğlu'nun iddiasına yalanlama geldi. Şaşıoğlu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında özellikle kritik derbiye 1 gün kala bu iddiaların gündeme getirilmesi deyim yerindeyse suyun bulandırılmaya çalışılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" dedi.

Gazeteci Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiasına Fenerbahçe kanadından yalanlama geldi

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'nun ZankaTV YouTube yayınında ortaya attığı bir sosyal medya üzerinde kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bayraktaroğlu "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu, bu iddiayı yalanladı. Şaşıoğlu iddiaların asılsız olduğunu ve siyasi nezaketten uzak olduğunu belirterek, kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

"İDDİALAR SİYASİ NEZAKETTEN UZAKTIR"

Şaşıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bazı kaynaklarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç hakkında birtakım iddialarda bulunulmuş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde Sayın Ali Koç'un Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olacağı ileri sürülmüştür. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, kutlu bir görev olan MHP Genel Başkanlığı vazifesi Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerine getirilmektedir. MHP Genel Başkanlığı hakkında asılsız iddialar siyasi nezaketten uzaktır.
Kaldı ki MHP Parti Tüzüğü md. 69/5'te Genel Başkan adayı olabilme şartları belirtilmiştir. Sayın Ali Koç hakkında ileri sürülen bu iddianın maddi bir gerçekliği olmadığı gibi bu iddia hukuki dayanaktan da yoksundur."

"İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR"

"Tüm kulvarlarda başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında özellikle kritik derbiye 1 gün kala bu iddiaların gündeme getirilmesi deyim yerindeyse suyun bulandırılmaya çalışılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur""Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
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