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Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti

27.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Ardıç’ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi yazarlar Engin Ardıç hayatını kaybetti. 71 yayındaki Engin Ardıç, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi görüyordu. Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star’da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.


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