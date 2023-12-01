Gazeteci Murat Ağırel: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı. Kara para aklama iddialarının ardından ışıltılı hayatlarıyla gözler önünde olan 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu.

GAZETECİ AĞIREL DUYURDU

Fenomenleri de kapsayan kara para aklama iddialarını yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Ağırel "Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını öğrendim." açıklamasını yaptı.

CİĞERCİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Selin Ciğerci kara para aklama iddiaları sonrası belgelerle açıklama yapmıştı. Ciğerci katıldığı yayında servetinin her yerde açık açık konuşulmasına dair "Tüm gelirimi açıkladım ya beni kaçırırlarsa" demişti.

Evini, arabalarını aldığı süreçte doların 5-6 lira olduğunu söyleyen Ciğerci konuşmasında "Ben 50 milyona yakın vergi ödemişim zaten, kazanmışım, o zaman da diyordum" demişti. Matine yapmak için 500 bin lira teklif geldiğini ama bu iş yerine iş kadını olarak yerine devam etmek istediğini söyleyen Selin Ciğerci "Öyle bir serveti var ki 7 sülalesine yeter, çalışmasına gerek yok, dendi doğru mu?" sorusu karşılığında ise "Ya şimdi beni kaçırırlar ben ne yapacağım ne yapacağım. Cirolarımı paylaşmakta mecbur kaldım. Benim babam da iş insanı" ifadelerini kullanmıştı.







