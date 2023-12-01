MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gazeteci Murat Ağırel: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Murat Ağırel: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

01.12.2023 20:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma büyüyor. Dilan ve Engin Polat'ın ardından 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu. Gazeteci Murat Ağırel de Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı. Kara para aklama iddialarının ardından ışıltılı hayatlarıyla gözler önünde olan 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu.

GAZETECİ AĞIREL DUYURDU

Fenomenleri de kapsayan kara para aklama iddialarını yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Ağırel "Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını öğrendim." açıklamasını yaptı.

Ekran görüntüsü 2023-12-01 204706

CİĞERCİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Selin Ciğerci kara para aklama iddiaları sonrası belgelerle açıklama yapmıştı. Ciğerci katıldığı yayında servetinin her yerde açık açık konuşulmasına dair "Tüm gelirimi açıkladım ya beni kaçırırlarsa" demişti.

selin-gokhan-7518

Evini, arabalarını aldığı süreçte doların 5-6 lira olduğunu söyleyen Ciğerci konuşmasında "Ben 50 milyona yakın vergi ödemişim zaten, kazanmışım, o zaman da diyordum" demişti. Matine yapmak için 500 bin lira teklif geldiğini ama bu iş yerine iş kadını olarak yerine devam etmek istediğini söyleyen Selin Ciğerci "Öyle bir serveti var ki 7 sülalesine yeter, çalışmasına gerek yok, dendi doğru mu?" sorusu karşılığında ise "Ya şimdi beni kaçırırlar ben ne yapacağım ne yapacağım. Cirolarımı paylaşmakta mecbur kaldım. Benim babam da iş insanı" ifadelerini kullanmıştı.

12 fenomen ve Öz çifti'nin tüm mal varlıklarına el konuldu 12 fenomen ve Öz çifti'nin tüm mal varlıklarına el konuldu


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Stüdyodan kovdu: Yemek yapmayanların burada işi yok!Stüdyodan kovdu: Yemek yapmayanların burada işi yok!
Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybettiUsta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti
Evliyken rol arkadaşıyla yakalanmıştı! Boşandı Evliyken rol arkadaşıyla yakalanmıştı! Boşandı
Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel Gökhan Çıra Selin Ciğerci sosyal medya istedi
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.