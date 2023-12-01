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Işıltılı hayatlarıyla tanınıyorlardı! 12 fenomen ve Öz çifti'nin tüm mal varlıklarına el konuldu

01.12.2023 19:17 | Son Güncelleme:
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Kamuoyunda bir süredir gündem olan ve Dilan-Engin Polat davasına dahil edilen fenomenler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut ve Tayyar-Özlem Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Işıltılı hayatlarıyla tanınıyorlardı! 12 fenomen ve Öz çifti'nin tüm mal varlıklarına el konuldu

Türkiye bir süredir sosyal medyada tanınan isimlerin kara para aklama soruşturmasını konuşuyordu. Bu çerçevede Dilan-Engin Polat'ın ana karakter olduğu dava başka fenomenlere de sıçramıştı.

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MALLARINA EL KONULDU

Sonuçları merak edilen davada bir yeni gelişme daha yaşandı. Fenomen isimler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut ve Tayyar-Özlem Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Ses getiren kararı gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından duyurdu.

Ağırel'in açıklamaları ise şu şekilde;

Polat davasına dahil edilen 12 ismin; Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut...

Taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

Tayyar ve Özlem Öz çiftinin de taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

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24 Kasım tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Son olarak, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

DİLAN-ENGİN POLAT DAVASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Ekran Alıntısı

TUTUKLANMIŞLARDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.


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Dilan Polat fenomen Özlem Öz Tayyar Öz
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