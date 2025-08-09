SPOR

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'den Süper Lig şampiyonluğu için şimdiden tahmin! Transfer sayısını belirtti... Galatasaray maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu Gaziantep-Galatasaray karşılaşmasıyla resmen başladı. Galatasaray, Gaziantep deplasmanından 3-0’lık rahat bir galibiyetle dönerken, maç sonu Serdar Ali Çeliklerin şampiyonluk tahmini gündem oldu.

Burak Kavuncu

Galatasaray, ligin ilk karşılaşmasında Gaziantep deplasmanından 3-0 gibi rahat bir skorla galip ayrıldı. Maçta 10 kişi kalan Gaziantep ise lige istediği gibi başlangıç yapamadı. Maçın ardından Galatasaray’ın bu ligin çok üstünde kadro kurması üzerinden şekillenen yorumlara, gazeteci ve neospor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’den çıkış geldi. Serdar Ali Çelikler el arttırarak şampiyonluk için tahminde bulundu…

‘‘%90 ORANINDA ŞAMPİYON…’’

Gazeteci Serdar Ali Çelikler Galatasaray’ın 3-0 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından neospor ekranlarında maçı yorumladı. Çelikler, " Galatasaray'ın %90 oranında 26. şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyorum. En az 4 iyi futbolcu daha gelecek. Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 5 transfer yaparsa tabii ki şartlar değişebilir." diye yorum yaptı.

HAKEMİ ELEŞTİRMİŞTİ!

Maç sırasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serdar Ali Çelikler, hakemin kararlarının yanlış olduğunu belirterek, "2 penaltı da penaltı değil!" dedi. Tartışmalı kararlar hakkında açıklamada bulunan Çelikler’e çok sayıda hem destek hem de eleştiriler geldi.

GALATASARAY'I ÖVDÜ

Çelikler, "Galatasaray bazı maçlara 10 kişi mi çıkması lazım bilmiyorum. Arada müthiş var fark. Süper Lig 1.5 takımla oynanıyor." açıklamasında bulundu.

