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Gazeteci Sevgül Uludağ Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!

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DÜNYA  | 18.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta 1963-1974 yılları arasında kaybolan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Gazeteci Sevgül Uludağ Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!

Uludağ’ın adaylığını makale yazdığı Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile Politis Gazetesi Yönetmeni Dionisis Dionisiu, ortak açıklamayla duyurdu.

Açıklamada,“kayıplar konusundaki çok değerli çabalarının yanı sıra, gazeteci yeteneklerini toplumsal sorunların demokratik biçimde çözümlenmesi yönünde kullanarak her iki toplumun bu hassas konuda karşılıklı anlayış geliştirmesinde oynadığı öncü rol nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi” denildi.

Açıklamada, Uludağ'ın Kanada’nın York Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden Doç. Dr. Anna Agathangelu tarafından Norveç Nobel Komitesi’ne 2019 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildiği kaydedildi.

Kıbrıs'ta 1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan çatışmalar sonucunda 1510 Kıbrıs Rum'u, 492 de Kıbrıs Türk'ü kayboldu. Yapılan kazılar sonucunda 681 Rum ile 246 Türk'ün kimlikleri tespit edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs sevgül uludağ nobel gazeteci

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kesin emperyalistlerin iş biticiliğine soyunmuştur ondan aday gösterilmiştir. bu filmi gördük daha önce
Zıttırık haberlere tonlarca gereksiz yorum yapanların bir tanesi bile yok. Yazık bir de haber okuyabilen kesim burda. Hanım efendiyi Türkiye adına tebrik ederim.
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