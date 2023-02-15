Gazeteci Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında ve nereli? Türkiye Tek Yürek programını sunacak!

6 Şubat Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen asrın felaketi depreminin onuncu gününde, ortak yayın ile Türkiye Tek Yürek programı ekranlarda olacak. Programı sunan isimlerden biri de ünlü sunucu Tümer Doğru olacak. Peki Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

TÜMER DOĞRU KİMDİR?

1971 Van doğumlu Tümer Doğru 52 yaşındadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda aldı. Okulu tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler aldı. 2008'de RTÜK tarafından Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı ödülüne layık görüldü.

Kariyer hayatı boyunca birçok kanalla çalışan Tümer Doğru ses tonu, diksiyonu ile dikkat çekiyor. Hafta Sonu Haber Bülteni, Haber Saati gibi programları sundu.

Bir dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de çalıştı, burada Radyo ve Televizyon öğrencilerine ders verdi.

