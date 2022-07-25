İslami İlimler mezunları ne iş yapar? İslami İlimler bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İslami İlimler bölümü okuyanlar lisans mezunu olurlar. Dört yıllık eğitimin ardından mezun olan İslami İlimler öğrencileri, kamuda olduğu gibi özel sektörde de iş bulma imkanına sahiptirler. Öğretmenlik yapma şansı da bulunan İslami İlimler mezunları özel okullarda da eğitim verebilmektedir. İslami İlimler öğrencileri hangi dersleri görür?

İslami İlimler mezunları ne iş yapar?

Mezun olduktan sonra hemen bir meslek sahibi olabilmek öğrencilerin üniversite bölüm sıralaması yaparken dikkat ettikleri noktalardan bir tanesi. İslami Bilimlerden başarı ile mezuniyetini tamamlayanlar, eğitim süreçlerinde ders içeriklerinde mevcut olan formasyon eğitimi sayesinde eğitmenlik yapabilirler. Bu doğrultuda İslam Bilimleri mezunları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğretmenlik ve Kur'an kurslarında eğitmenlik görevi üstlenebilirler. Ayrıca yine mezunlar, camilerde müezzinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda murakip ve memurluk da yapabilirler.

İslami İlimler mezunları iş imkanları nelerdir?

İslami İlimler bölümünden mezun olan kişilerin istihdam alanı olarak kendilerine seçtikleri en yaygın kurumlar şunlardır; Kur’an kursları, Diyanet, Camiler. İslami İlimler mezunlarının kamuda ve özel sektörde çalışabilecekleri iş olanakları şu şekildedir:

İslami İlimler mezunlarının kamuda iş olanakları:

Kamu personeli olarak istihdamda kendine yer bulmak isteyen İslami Bilimler mezunlarının, kamu personeli olabilmek için gerekli olan sınavları istenen başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

İslami İlimler mezunlarının özel sektörde iş olanakları:

İslami İlim mezunları özel sektör istihdam alanı olarak özel okullar ya da özel eğitim kursları vardır. Özel okullarda ya da özel eğitim kurslarında müfredatta yeri olan Din Kültürü ve Ahlak dersi alanında eğitmen olabilirler. Lisans dönemlerinde ders müfredatlarında aldıkları formasyon eğitimi sayesinde eğitmen olmaya hak kazanmış durumdadırlar.

İslami İlimler mezunları nerelerde çalışır?

İslami İlimler Bölümü mezunları edindikleri formasyon eğitimi sayesinde eğitmenlik, öğretmenlik yapabilirler. Hem kamuda hem özel sektör eğitim alanlarının lise ve ilköğretim kademelerinde öğretmenlik yapabilirler. Lise ve İlköğretim kademelerinin ilgili sınıflarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapabilme olanakları vardır.

Yüksek öğretim kurumlarında da görev alma imkanı olan İslami İlimler mezunları, üniversitelerde, İslami İlimler öğretmeni olarak görev alabilir, akademik kurumlarda, araştırma merkezlerinde istihdam edilebilirler.

İslami İlimler bölümü nedir?

İslam İlminin akademik araştırmalar kapsamında tüm yönleriyle incelemek isteyen adayların başvurabileceği bir bölümdür. Fıkıh, kelam, hadis gibi İslam öğretisini kapsayan ilimler öğretilir.

İslami ilimler bölümünün amacı, akademik uzmanlık çerçevesinde İslam dinini öğrenmek, islam dinini araştırmak, İslam uygarlığının geçmişte ya da günümüze kadar ulaşmış ilim ve kültür mirasına dair bulguları, İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik çerçevede paylaşmaktır.

İslami Bilimler bölümü ayrıca, İslam dinine dair araştırmaları uzman personeller desteğiyle gerçekleştirmeyi, mevcut henüz öğrencilik aşamasında olan mezun adaylarına ise araştırma becerisi kazandırır.

İslam bilimlerinin öğrenci ve İslam dini araştırma alanlarına akademik katkısı kadar diyanet işlerinin gelişmesinde sağlayacakları katkılar da amaçlar arasındadır.

İslami İlimler bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İslami İlimler bölümü, yükseköğretim kurumlarında gerçekleşen yüksek lisans eğitimlerinin geneli gibi 4 yıl sürmektedir. İslam İlimleri bölümüne başvuracak, üniversite tercih listesi sıralamasında İslam bilimleri bölümüne yer verecek adayların, ilgili üniversitelerin öğrenim sürelerini incelemeleri önerilir.

İslam bilimleri bölümünün 4 yıl kesin lisans eğitimi süresi olmakla birlikte kimi üniversitelerde artı bir yıl hazırlık sınıfları da bulunmaktadır. Üniversitelerin kendi eğitim müfredatına göre karar verdikleri hazırlık sınıfının mevcudiyetine aday öğrenciler ilgili üniversitelerin web sitelerinden öğrenebilirler. Hazırlık sınıfı bulunan üniversitelerde İslami İlimler bölümü öğrencileri dört artı bir yılla şeklinde, toplamda 5 yıl eğitim alırlar.

İslami İlimler bölümü dersleri

Üniversitelerin İslam ilimleri bölümü için sahip olmaları gereken,

İslam İliminin akademik anlamda incelenmesi zorunlu dersleri ortaktır. Bu ortak zorunlu dersler için şunlar sıralanabilir;

Kur’an Okuma ve Tecvid

Arapça Dil Bilgisi

Arapça Okuma ve Anlama

Tefsir Tarihi

Arapça Yazılı Anlatım

İslam İnanç Esasları

Hadis Tarihi

Tefsir Usulü

Hadis Usulü

Osmanlı Türkçesi

Pratik Arapça

İslam Tarihi

İslam Hukuku

Din Sosyolojisi

Tefsir

Türk İslam Edebiyatı

Kelam

Felsefe

İslam Mezhepleri Tarihi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Ancak bu derslerin dışında seçmeli ve ilgili üniversitenin kendi müfredatına dahil ettiği zorunlu başka dersler de bulunabilir.



