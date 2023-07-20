GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023: ÖSYM Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, üniversite tercihlerinde Gazi Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 20 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinde n gerçekleştirecek. Peki Gazi Üniversitesi 2023 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTEJANLARI 2023

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığ ile ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2023 yılının üniversite taban puanları açıklandı.

YKS 2023 TERCİHLER NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.



