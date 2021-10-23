SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Gaziantep 1 puanı 90+2'de aldı

Gaziantep 1 puanı 90+2'de aldı

23.10.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK'da taraftarlar, 78. dakikada yedikleri golün ardından Erol Bulut'a istifa çağrılarında bulundu.

Gaziantep 1 puanı 90+2'de aldı
Alexis Perez

Alexis Perez

KOL Kolombiya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Giresunspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK'nın 90 dakika boyunca 2 isabetli şut bulabildiği maçta Giresunspor'a üstünlüğü getiren gol, 78. dakikada Serginho'dan geldi. Gaziantep FK beraberliği, 90+3. dakikada Alexis Perez'in kendi kalesine yaptığı vuruşla gerçekleşti.

Son 10 dakika Caulker'in de forvet oynadığı Gaziantep FK'da taraftarlar, golün ardından uzun bir süre teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti. Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip, evindeki 3 maçlık galibiyet serisine de veda etti.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 8 puan toplayan Giresunspor puanını 9'a yükselterek üst sıralara doğru ivmelenirken, son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep FK puanını 12 yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında puan arayacakken, Giresunspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

9' Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.

26' Diabate'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada Sankhare kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

56' GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

57' ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Diabate'nin çektiği sert şuttka kaleci Günay Güvenç, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

62' Suleymanov'un pasıyla penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Diabate'nin şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77' GZT Giresunspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın altıpasa çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Sergio, fileleri havalandırdı: 0-1.

90+2' ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun pas sonrası Caulker'ın kafayla altıpasa doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in ters kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 46 Messaoudi), Tosça, Kitsiou, Caulker, Doğan Erdoğan, Figueiredo (Dk. 73 Kenan Özer), Mendyl, Sagal (Dk. 39 Dicko), Maxim (Dk. 81 Furkan Soyalp), Muhammet Demir,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Sergio (Dk. 83. Emre Taşdemir), Diabate, Sankhare (DK. 60 Süleymanov), Doukara (Dk. 79 Pelupessy),

Goller: Dk. 77 Sergio (GZT Giresunspor), Dk. 90+2 Perez (kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Diarra, Dk. 53 Perez, Dk. 76 Süleymanov (GZT Giresunspor), Dk. 50 Figueiredo, Dk. 51 Dicko, Dk. 76 Mendyl (Gaziantep FK)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı
PARTNERYeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir? Yeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir?
Yeni Malatya, Sumudica ile çıkışa geçti!Yeni Malatya, Sumudica ile çıkışa geçti!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Beyoğlu'nda restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi temel atma ve açılış törenine katıldı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi temel atma ve açılış törenine katıldı:

Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.