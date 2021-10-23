Gaziantep 1 puanı 90+2'de aldı

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK'nın 90 dakika boyunca 2 isabetli şut bulabildiği maçta Giresunspor'a üstünlüğü getiren gol, 78. dakikada Serginho'dan geldi. Gaziantep FK beraberliği, 90+3. dakikada Alexis Perez'in kendi kalesine yaptığı vuruşla gerçekleşti.

Son 10 dakika Caulker'in de forvet oynadığı Gaziantep FK'da taraftarlar, golün ardından uzun bir süre teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti. Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip, evindeki 3 maçlık galibiyet serisine de veda etti.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 8 puan toplayan Giresunspor puanını 9'a yükselterek üst sıralara doğru ivmelenirken, son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep FK puanını 12 yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında puan arayacakken, Giresunspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

9' Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.

26' Diabate'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada Sankhare kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

56' GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

57' ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Diabate'nin çektiği sert şuttka kaleci Günay Güvenç, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

62' Suleymanov'un pasıyla penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Diabate'nin şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77' GZT Giresunspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın altıpasa çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Sergio, fileleri havalandırdı: 0-1.

90+2' ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun pas sonrası Caulker'ın kafayla altıpasa doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in ters kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 46 Messaoudi), Tosça, Kitsiou, Caulker, Doğan Erdoğan, Figueiredo (Dk. 73 Kenan Özer), Mendyl, Sagal (Dk. 39 Dicko), Maxim (Dk. 81 Furkan Soyalp), Muhammet Demir,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Sergio (Dk. 83. Emre Taşdemir), Diabate, Sankhare (DK. 60 Süleymanov), Doukara (Dk. 79 Pelupessy),

Goller: Dk. 77 Sergio (GZT Giresunspor), Dk. 90+2 Perez (kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Diarra, Dk. 53 Perez, Dk. 76 Süleymanov (GZT Giresunspor), Dk. 50 Figueiredo, Dk. 51 Dicko, Dk. 76 Mendyl (Gaziantep FK)

