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Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği (Maç Sonucu)

02.03.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği (Maç Sonucu)

Süper Lig'de 28. hafta açılış maçında Gençlerbirliği karşısında 1-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Gaziantep FK mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği mücadeleye kontrollü başlayan taraf oldu. Konuk ekip Lima ile pozisyonlar buldu. Karşılaşmanın 17. dakikasında Lima ile öne geçen Gençlerbirliği'nin golü ilk önce ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Ardından VAR'a giden hakem Bahattin Şimşek, pozisyon tekrarını izledikten sonra golü onayladı. Konuk ekip 20. dakikada 1-0 öne geçti.

İlk yarı 0-1 sona erdi.

Kevin Mirallas, 58. dakikada rakibine sert müdahelede bulundu. Hakem Bahattin Şimşek yine VAR'a gitti ve Belçikalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Gaziantep FK 10 kişi kaldı.

Orta sahada Arda Kızıldağ'a baskı yapan Kenan Özer topu kaptı ve hızlıca ceza sahası içine girdi. Kızıldağ'ı geçen Kenan özer 60'ta skora dengeyi getirdi.

Gençlerbirliği golü kalesinde gördükten sonra Lima ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

80'de Jefferson ceza sahası içine açılan harika ortaya kafa vuruşu yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Üç maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK puanını 43 yaptı ve 6. sıraya yerleşti.

  1. sırada yer alan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.
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