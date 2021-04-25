Gaziantep FK 2-3 BB Erzurumspor (Maç Sonucu)

Kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Ligde ikinci sezonunu geçiren Mavi-Beyazlı takım tarihinde ilk kez üst üste üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Ricardo Gomes'in 54. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Sadece 5 dakika sonra Hasan Hatipoğlu skoru 2-0'a getirdi.

69'da Muhammet Demir ev sahibi takım adına farkı 1'e indirse de Rahman Buğra Çağıran 83'te farkı yeniden 2'ye çıkardı.

90'da Muhammet Demir takımının ve kendisinin ikinci golünü atmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 37 yaptı ve 18. sıraya yükseldi.

Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Gaziantep FK 51 puanda kaldı.

