Gaziantep FK'da Burak Yılmaz depremi! İstifa ediyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı. Göztepe maçında aldığı mağlubiyetin ardından konuşan Burak Yılmaz çok konuşulacak beyanlarda bulundu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz'dan Göztepe maçı sonrası flaş bir açıklama geldi. İç sahada Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK hocası Burak Yılmaz takımını eleştirirken, 2 maç sonra takımının başında olmayacağını duyurdu. İşte detaylar...

''BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI''

Gaziantep FK da Burak Yılmaz depremi! İstifa ediyor 1

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı." dedi.

İSTİFA AÇIKLAMASI!

Gaziantep FK da Burak Yılmaz depremi! İstifa ediyor 2

Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Burak Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, ’Takım neden oynamıyor?’ dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.

