Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Sahasında 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 11 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor.
Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.
Gaziantep FK
Günay
Tosca
Kana-Bıyık
Djilobodji
Olkowski
Güray
Maxim
Vetrih
Mirallas
Muhammet
Kenan Özer
Fenerbahçe
Oytun
Nazım
Serdar
Tisserand
Novak
Gustavo
Ozan
Pelkas
Mert Hakan
Ferdi
Cisse
Ev sahibi Gaziantep FK'da savunmadan Junior Morais Fenerbahçe'ye karşı sahada olmayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti ile birlikte cezalı olan Altay Bayındır bu karşılaşmada olmayacak.
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