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Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 devirerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı!

23.09.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 devirerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Gaziantep ekibi, zorlu maçı Dragus ve Ajeti’nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı. Kritik maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ligde ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söylerek açıklamalarda bulundu.

"BURASI BENİM EVİM, GAZİANTEP’TE BİR DAİRE ALACAĞIM"

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ederim. Bugün bir karar aldım. Gaziantep’te bir daire alacağım. Çünkü burası benim şehrim. 3 yıl öncesini hatırlıyorum evimizde hiç maç kaybetmediğimiz zamanlardı. Tabi bugünde şans da yanımızdaydı ayrıca yeni transferlerimiz takıma çok katkı sağladılar. Benim için oynadılar, oynamaya da devam edecekler" dedi.

"SUMUDİCA GERİ DÖNDÜ"

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Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen ve çok zor bir maçı kazandıklarını ifade eden Sumudica, "Çok zordu gerçekten depremden sonra gelen ilk galibiyet oldu. İnsanlar bunu hak ediyordu. İnşallah birçok insanı mutlu etmişimdir. Depremde zarar gören, acı çeken insanları umarım mutlu etmişimdir. Sumudica geri döndü. Takımımız benim gibi agresif olursa çok kolay bir şekilde ligde kalırız. Gerçekten iyi bir takıma sahibiz" diye konuştu.

"İNSANLAR MAXIM’İN GAZİANTEP İÇİN 40’TAN FAZLA GOL ATTIĞINI UNUTMAMALI"

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Maç içerisinde taraftarların tepki gösterdiği Maxim’e de sahip çıkan Rumen çalıştırıcı, "Maxim takımdaki en iyi oyunculardan birisi. İnsanlar şunu unutmamalı Maxim Gaziantep’te 40 golden fazla attı. Futbolcuların bazen kötü anları olabiliyor, bazen de iyi anları olabiliyor. Bir futbolcuyu kazanmak çok zor. Rumen olduğu için bunları konuşmuyorum. Sadece Maxim için konuşuyorum. Beşiktaş’ta fazla süre almadı ancak Suudi Arabistan’a da götürmek istedim ama Maxim bana ben Gaziantep’te iyi hissediyorum dedi ve burayı terk etmek istemedi. Ben ona çok saygı duyuyorum. Sonradan giren oyuncularda bugün çok katkı sağladı. Şu an biz bir aile gibiyiz, bütün yönetim soyunma odasına geldi. Onların büyük bir kalbi var. Onların takımın yanında olduğunu hissediyorum" şeklinde konuştu.

"SOYUNMA ODASINA GİRİNCE AĞLAMAYA BAŞLADIM"

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Tekrar Gaziantep’e döndüğü için mutlu olduğunu ve soyunma odasına ilk girdiğinde göz yaşı döktüğünü ifade eden Sumudica, takıma dönme süreci ile ilgili de konuşarak, "Soyunma odasına girince ağlamaya başladım. Burada harika sonuçlar almıştık. Tekrardan hatırlamak istemiyorum ama küçük bir şaka yüzünden Gaziantep’i kaybettim. Kalsaydım o zaman Gaziantep Avrupa’da oynayacak bir takımdı. Annem bana ’Allah senin orada olmanı istiyor’ diye söylemişti. Benim ve ailemin hisleri burada olmaktan yanaydı. Ailemde herkes burada olduğum için mutlu" diye konuştu.

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