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Gaziantep FK'nın evinde bileği bükülmüyor! Üst üste 3. galibiyet

06.11.2023 23:50 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele Antep ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kalyon Stadyumu'ndaki maçı Gaziantep FK, 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 50. dakikada Denis Dragus attı.

Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

PENALTI GÜNDEM OLDU

Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta ev sahibi ekibin kazandığı penaltı gündem oldu. 19. dakikada Çaykur Rizespor aut atışı kullanacağı sırada kaleci Gökhan Akkan, topu Emirhan Topçu'ya bıraktı. Emirhan, topu elle düzeltti.

Hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Gökhan Akkan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak penaltı kararı değişmedi. Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.

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EVİNDE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Evinde üst üste 3. kez kazanan Gaziantep FK 12 puana yükseldi. Rizespor, 14 puanda kaldı. Gaziantep FK, ligde gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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