Gaziantep FK'nın futbolcusu Angelo Sagal deprem anlarını anlattı! ''Oğlum, evi bir canavarın taşıdığını söyledi''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Angelo Sagal, flaş açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KORKUTUCUYDU! SAAT 4'TÜ VE UYUYORDUK"

NTV Spor'da yer alan habere göre; Deprem anında yaşadıklarını anlatan Sagal, "Çok korkutucuydu. Saat sabah 4'tü ve uyuyorduk. Hemen kalktık. Eşimi ve çocuklarımı aldım dışarı çıktım."

"4 YAŞINDAKİ OĞLUM EVİ BİR CANAVARIN TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ"

Sagal, "Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı fakat sonrasında şiddetlendi. Evin çok fazla hareket ettiğini hissettim. 4 yaşındaki oğlum, evi bir canavarın taşıdığını söyledi. Bütün sokaklar karla dolu. Bu yüzden dışarı çıkmak zor. Artçı sarsıntılar var." dedi.

