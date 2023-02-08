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Gaziantep FK'nın futbolcusu Angelo Sagal deprem anlarını anlattı! ''Oğlum, evi bir canavarın taşıdığını söyledi''

08.02.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Angelo Sagal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremle ilgili konuştu. O anlarda ailesiyle birlikte yaşadığı anları anlatan Sagal, olayın korkunçluğunu gözler önüne serdi.

Gaziantep FK'nın futbolcusu Angelo Sagal deprem anlarını anlattı! ''Oğlum, evi bir canavarın taşıdığını söyledi''
Angelo Sagal

Angelo Sagal

ŞLİ Şili
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Gazişehir Gaziantep
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Angelo Sagal, flaş açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KORKUTUCUYDU! SAAT 4'TÜ VE UYUYORDUK"

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NTV Spor'da yer alan habere göre; Deprem anında yaşadıklarını anlatan Sagal, "Çok korkutucuydu. Saat sabah 4'tü ve uyuyorduk. Hemen kalktık. Eşimi ve çocuklarımı aldım dışarı çıktım."

"4 YAŞINDAKİ OĞLUM EVİ BİR CANAVARIN TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ"

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Sagal, "Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı fakat sonrasında şiddetlendi. Evin çok fazla hareket ettiğini hissettim. 4 yaşındaki oğlum, evi bir canavarın taşıdığını söyledi. Bütün sokaklar karla dolu. Bu yüzden dışarı çıkmak zor. Artçı sarsıntılar var." dedi.

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