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Gaziantep FK resmen açıkladı! 'Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yokuz!'

12.02.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsıldı. Yaşanan felaketten en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep FK da 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını açıkladı.

Gaziantep FK resmen açıkladı! 'Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yokuz!'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından birçok şehir yoğun şekilde etkilendi ve binlerce bina yıkıldı. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Spor camiası, yaşanan felaketin ardından birlik olmuş ve yardımlarını göndermeye başlamıştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

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İŞTE GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI

"6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz.

Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır. En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir."

LİGDEN ÇEKİLEN DİĞER TAKIMLAR

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Gaziantep FK dışında, Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor ligden çekilme kararı almıştı.

FEDERASYONUN KARARI

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Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilme kararı alan taleplerini kabul etti. Söz konusu takımlar, fikstürde bundan sonraki maçlarında 3-0 mağlup sayılacak ve rakiplerine 3 puan verilecek.

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