Gaziantep FK sıkı çalışıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig’de maçlarının yeniden başlamasına dört gün kaldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü de ligin başlamasına sayılı günler kala, çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, ligin 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde, tüm futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla son buldu.

