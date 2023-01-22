GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler!

Gaziantep FK ile Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Gaziantep FK Sivasspor maçı canlı izle konu başlığını, karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve ilk 11'lerini arama motorlarında araştırıyor. Peki, Gaziantep FK Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Sivasspor maçı bugün (22 ocak 2023 Pazar) saat 13.00'te başlayacak.

Maç, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Sivasspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇINDA 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Halil İbrahim, Jevtovic, Merkel, Mustafa, Markovic, Maxim, Figueiredo.

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Alaaddin, Cofie, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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