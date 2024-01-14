Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: ''Fatih Terim'in araması Antibiyotikten faydalı''

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

"TERİM'İN ARAMASI ANTİBİYOTİKTEN FAYDALI"

Fatih Terim'in kendisini aradığını söyleyen Sumudica, "Fenerbahçe büyük bir camia, 50 puanları var. Topa sahip olmak, futbol oynamak kolay oluyor. Bizim için çok farklı. Biz sıfır puanla geldik, ne olursa olsun puan almak zorundayız. Fatih Terim'e de çok teşekkürler. Ben hastanedeyken beni aradı. Ülkenin bana ihtiyacı olduğunu, en iyilerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim'in beni araması antibiyotikten bile faydalıydı." ifadelerini kullandı.





