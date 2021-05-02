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Gaziantep FK'ya 4 golün 3’ü kaptan Hakan’dan

02.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor’un Gaziantep FK’ya attığı toplam 4 golün 3’ünü kaptan Hakan Arslan kaydetti.

Gaziantep FK'ya 4 golün 3’ü kaptan Hakan’dan

Sivasspor’da forma giyen kaptan Hakan Arslan’ın, Gaziantep Futbol Kulübü’ne karşı şansı tutuyor.

Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig’de Gaziantep FK filelerine gönderdiği 4 golün 3’ünü kaydeden Hakan Arslan, bu istatistik ile dikkat çekiyor.

Kariyerinde 79 gol atan orta saha oyuncusunun, lig kariyerinde de en fazla gol kaydettiği takım 6 golle Antalyaspor oldu.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda 38 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 36 kez de ilk 11’de görev aldı. Hakan Arslan, 6 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 2 kez kırmızı kartla, 4 kez de sarı kartla cezalandırılan Arslan, 3 bin 142 dakika oyunda kaldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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