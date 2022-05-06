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Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçının ardından

06.05.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Futbolcularımız stresliydi. Ligde kalabilmek ve devam edebilmek adına 1 puana ihtiyacımız vardı"

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ligde kalmak için bir puana ihtiyaçlarını olduğunu ve onu aldıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortada geçen bir maç olduğunu söyledi.

Her iki takımında pozisyonlara girdiğini belirten Bulut, "Futbolcularımız stresliydi. Ligde kalabilmek ve devam edebilmek adına 1 puana ihtiyacımız vardı. Futbolcular bu tür durumlarda stresli olabiliyor. Sezonun ikinci yarısında istediğiniz futbolu ilk yarıda olduğu gibi ulaşamadık. Sonuçta önümüze bakmamız lazım. İki maçımız daha var." dedi.

Gazetecilerin, "Taraftarların istifa çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz ?" sorusuna ise Bulut, şöyle cevapladı:

"Taraftarlarımızdan takımın yanında olmalarını beklerdim. Her şeyin bir nedeni var. Bazı şeyler boşuna gerçekleşmiyor. Her şeyin de zamanı var. Şu an zamanı değil. Taraftar tabii bağıracak. Mutluluğunu ya da mutsuzluğunu belirtecek ama en azından taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim. Bize bağırsınlar biz 30 yıldır taraftar tepkisine alışığız. En azından takımın yanında olmasını isterdim. Her şeyin bir nedeni var o nedenlere gelmek istemiyorum ve o nedenleri açıklamak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda konuşup bu konuda çözümü kesinlikle bulacağız."

Bir gazetecinin "Devre arasında transfer istediniz mi? " sorusuna Bulut, "Ekonomik şartlar yoktu transfer yapılamadı. Elinizde ne varsa onunla devam etmek zorundasınız. Bunu ben zorla yönetime yükleyemem. Yönetim ne yapacak. Maddi olarak yoksa, yapamazsınız. Futbolcuların ödemeleri için yönetim zaten çaba gösteriyor. Yabancı transferi yapmak istiyorsanız maddi durumunuz el vermeli. Bu net. Futbolcularımıza güvendik ve devam ettik." ifadesini kullandı.

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Erol Bulut Gaziantep FK

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