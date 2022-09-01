YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı:

Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı:

01.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Oradan alacağımız puan veya puanlar bizim sezon boyunca nerede olacağımızın göstergesi olabilir. Ya yukarılar için oynayacağız ya da ortalar için"

Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı:

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin forveti Joao Figueiredo, 5. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçta alacakları sonucun, sezona ilişkin hedeflerinin bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Kırmızı-siyahlı takımın başarılı forveti Joao Figueiredo, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına Galatasaray maçının zor geçeceğini söyledi.

Galatasaray maçının önemli olduğunu aktaran Figueiredo, "Dışarıda oynayacağız. Galatasaray büyük takım. Oradan alacağız puan veya puanlar bizim sezon boyunca nerede olacağımızın göstergesi olabilir. Ya yukarılar için oynayacağız ya da ortalar için." şeklinde konuştu.

Geçen sezon Türkiye'de ilk tecrübesini yaşadığını belirten Brezilyalı futbolcu, takımın performansına bağlı olarak kendi performans grafiğinin de düştüğünü ifade etti.

Lige iyi başladıklarını anlatan Figueiredo, "Takım iyi gittiği için ben de iyi performans gösteriyorum. Antalyaspor maçının atmosferi gerçekten çok iyiydi. Maçı ilk yarı geride kapattık. İkinci yarı geri dönmesini bildik. Kulüp tarihinde ilk defa hat-trick yapmak benim için de ayrıcalık." diye konuştu.

- "Sezon sonunda 20 golü hedef olarak görüyorum"

Bu sezon takımın başarılı gidişatı olduğunu vurgulayan Figueiredo, bunda katkısının olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Figueiredo, bir basın mensubunun "sezon sonuna kadar kaç gol atmayı hedefliyorsun?" sorusu üzerine "Sezon sonunda 20 golü hedef olarak görüyorum." cevabını verdi.

Takım içinde rekabet olduğunu ifade eden Figueiredo, "Pekhart'ın burada olması benim için önemli. O beni motive edecektir, ben onu motive edeceğim. Böylelikle rekabetçi bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Eşinin 5 aylık hamile olduğunu, ilk çocukların her zaman şans getirdiğine inandığını söyleyen Figueiredo, attığı gollerden sonra sevinçlerini ona göre yaptığını sözlerine ekledi.

Gaziantep FK'li Joao Figueiredo

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:
Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama:Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Gaziantep FK forvet galatasaray joão figueiredo

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:36
İkindi
16:14
Akşam
19:07
Yatsı
20:26
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.