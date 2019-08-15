YEMEK

Gaziantep'in mütevazı lezzeti nohut dürüm

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, en az kebaplar kadar meşhur olan "nohut dürümü", kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor.

  1. GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne hazırlanan kentte, birçok kebap çeşidinin yanı sıra kolay hazırlanması ve çabuk yenmesiyle nohut dürüm dikkat çekiyor.

Önceleri pide fırınlarında sabah satılan ve Gazianteplinin girişimci ruhuyla restoranlara taşınan nohut dürümü, kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor. Kentte bugün 10 restoranda 6 liradan satılan nohut dürümü, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kentteki restoranlardan Dürümcü Recep Usta'nın işletmecisi Ahmet Kesen, yaptığı açıklamada, işletmelerinin 1977'de kentte kurulan ilk birkaç nohut dürümcüsünden biri olduğunu söyledi.

İlk başladıkları dönemde nohut dürümünün bu kadar popüler olmadığını anlatan Kesen, "Önceleri fırınların önünde, sabah namazından saat 08.00'e kadar satılır ve tükenirdi. Biz biraz daha nohudu insanların daha çok toplanabileceği, oturup rahat rahat yiyebileceği bir yerde satalım diye düşündük. İş yerimizi o zaman kurduk. Nohut dürümü, o günden bugüne Gaziantep'in vazgeçilmez bir yemeği haline geldi." diye konuştu.

Kendisi ve kardeşlerinin işlettiği restoranın kentin 3 farklı yerinde şubesi bulunduğunu bildiren Kesen, onun dışında Gaziantep'te 7 işletme daha olduğunu belirtti.

HEM EKONOMİK HEM DOYURUCU

Ahmet Kesen, nohut dürümünün tercih edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Nohut dürümü hem ekonomik hem mütevazı bir yemek hem de doyurucu. Hazırlanışı ve tüketilmesi daha kısa sürüyor. Çalışan insanların öğlen yemek arası bir saat. Bunun yarım saatini yemekle geçirirler. En çabuk, en hızlı yemek neyse onunla karınlarını doyurmaya çalışırlar. Bunun üzerine damak tadı da eklenince nohut dürümü tercih ediliyor."

Nohudu hazırlamaya bir gün önceden başladıklarını, ayıklayıp yıkadıktan sonra 10-15 dakika zaman ayarlı kazanlarda pişirdiklerini dile getiren Kesen, "Ertesi gün ekmek arasına konur, dürüm edilip servis yapılır. Tüketilmesi en fazla 10 dakikayı bulur." dedi.

Gazianteplilerin neredeyse bütün yemekleri dürüm yaparak yediğini anlatan Kesen, "Bu ette de böyledir, sebze yemeklerinde de böyledir, nohutta da böyledir. Bizim insanımız ne olursa olsun dürüm yapmaya çalışır." diye konuştu.

Gaziantep'teki birkaç nohut dürümü işletmesinin şehrin en eski restoranları olduğunu ifade eden Kesen, şunları kaydetti:

"İlk kurulan işletmelerden biri biziz. Şu anda 30 kişi istihdam ediyoruz. Nohut dürümü yemeye şehir dışından da gelen var. Yerli turistimiz de var, yabancı turistimiz de var. Restoranı saat 07.30'da açıyoruz. Dürümlerimiz 08.00-08.15 gibi hazır oluyor. Kahvaltıya şehir dışından ve şehrimizden herkes geliyor. Çok rağbet var. Nohut dürümü kahvaltıda çok tercih ediliyor. Çünkü tok tutuyor."

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