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Yeni transfer 3 ay daha yok

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.11.2019 14:53 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü'nde sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve 6. haftada sakatlanarak bir daha forma giyemeyen Abdul Aziz Tetteh, 3 ay daha oynayamayacak.

Yeni transfer 3 ay daha yok

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.

Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi. Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Abdul Aziz Tetteh

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