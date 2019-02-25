Gaziantep'te dilenci kadınlar hasılatı kocalarıyla böyle paylaştı

Gaziantep’te cami önlerinde ailece para toplayanlar, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde ise Cuma namazı çıkışında cami önünde çocukları ile birlikte para toplayan 2 kadının, cami cemaatinin tamamen dağılmasının ardından ise kendisini uzaktan izleyen kocaları ile buluşması yer aldı. Burada parayı sayan kadın dilencilerin parayı sayıp, kocaları ile paylaşması yer aldı.

Hasılat paylaşımının ardından ise dilenciler yayan olarak bölgeden uzaklaştı.

(İHA)

