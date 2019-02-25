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Gaziantep'te dilenci kadınlar hasılatı kocalarıyla böyle paylaştı

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.02.2019 10:00 | Son Güncelleme

Gaziantep’te cami önünde çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlar, topladıkları paraları eşleri ile paylaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Gaziantep’te cami önlerinde ailece para toplayanlar, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde ise Cuma namazı çıkışında cami önünde çocukları ile birlikte para toplayan 2 kadının, cami cemaatinin tamamen dağılmasının ardından ise kendisini uzaktan izleyen kocaları ile buluşması yer aldı. Burada parayı sayan kadın dilencilerin parayı sayıp, kocaları ile paylaşması yer aldı.

Hasılat paylaşımının ardından ise dilenciler yayan olarak bölgeden uzaklaştı.

(İHA)

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dilenci gaziantep

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