Gaziantep'te gelinciklerden görsel şölen

Yoldan geçen sürücüler bölgede mola vererek aileleriyle fotoğraf çektiriyor.
Mahalle sakinlerinden Fahri Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların bol olması nedeniyle Kozdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönüm arazinin gelincikle kaplandığını söyledi.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinden yakınlarını ziyarete giden Halim Aktaş ise araçla yoldan geçerken gelinciklerin oluşturduğu görüntünün hoşlarına gittiğini ve eşiyle fotoğraf çektirmek için durduklarını kaydetti.
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