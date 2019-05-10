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Gaziantep'te gelinciklerden görsel şölen

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 10.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor. Kozdere Mahallesi’ndeki buğday ve arpa ekili tarlaların arasında açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağ çevre yolunu kullanan sürücülerin beğenisini topluyor.

Gaziantep'te gelinciklerden görsel şölen
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Yoldan geçen sürücüler bölgede mola vererek aileleriyle fotoğraf çektiriyor.

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Mahalle sakinlerinden Fahri Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların bol olması nedeniyle Kozdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönüm arazinin gelincikle kaplandığını söyledi.

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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinden yakınlarını ziyarete giden Halim Aktaş ise araçla yoldan geçerken gelinciklerin oluşturduğu görüntünün hoşlarına gittiğini ve eşiyle fotoğraf çektirmek için durduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep gelincik

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