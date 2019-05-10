Gaziantep'te gelinciklerden görsel şölen

Yoldan geçen sürücüler bölgede mola vererek aileleriyle fotoğraf çektiriyor.

Mahalle sakinlerinden Fahri Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların bol olması nedeniyle Kozdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönüm arazinin gelincikle kaplandığını söyledi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinden yakınlarını ziyarete giden Halim Aktaş ise araçla yoldan geçerken gelinciklerin oluşturduğu görüntünün hoşlarına gittiğini ve eşiyle fotoğraf çektirmek için durduklarını kaydetti.





