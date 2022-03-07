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Gaziantep'te gollü maç! Hatayspor 1 puana razı oldu...

07.03.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un mücadelesinde 4 gol oldu ama kazanan çıkmadı.

Gaziantep'te gollü maç! Hatayspor 1 puana razı oldu...

Süper Lig'de 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Gaziantep FK'nın gollerini 5 ve 78. dakikalarda Maxim kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golleri 20. dakikada Ruben Ribeiro ve 30. dakikada El Kaabi'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK 37, Atakaş Hatayspor ise 43 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Giresunspor deplasmanına çıkacak. Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Gaziantep FK
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