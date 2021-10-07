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Gaziantep Ticaret Borsası

07.10.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,083,36Sert buğday (İç Anadolu)Kg2,973,14Ekmeklik buğdayKg2,602,86Çakır arpaKg2,552,56Beyaz arpaKg2,522,53Kırmızı kabuklu mercimekKg9,209,40MısırKg2,752,77

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Sehitkamil
Elif Eczanesi
Sehitkamil
Eser Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Gülcan Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Yücel Eczanesi
Sehitkamil
B.Özdogan Eczanesi
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