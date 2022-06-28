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Gaziantep Ticaret Borsası

28.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,0013,50Buğday (sert)Kg7,007,75Buğday (ekmeklik)Kg6,357,20Arpa (beyaz)Kg6,156,25MısırKg5,956,15

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