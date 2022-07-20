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Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

20.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. YKS 2022 sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Tercih yapacak adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını araştırmayı sürdürüyor. Gaziantep Üniversitesi'ni hayal eden birçok aday da bu soruların cevabını merak ediyor. Peki Gaziantep Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması belli mi? İşte detaylar...

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Gaziantep Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Gaziantep Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Gaziantep Üniversitesi 2022 taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan tercih ön kılavuzu sonrasında merak ediliyor. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 14469 444.35133
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Tıp(İngilizce) (6 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 18199 436.74165
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 29297 418.69718
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 17216 383.08813
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 67700 372.95575
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 71968 368.69425
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 21228 355.1075
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2021 190 + 5 49709 348.82263
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 97955 344.92141
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2021 70 + 2 29951 342.22849
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 34982 340.47709
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 92345 323.85752
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 60651 322.78194
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 130574 319.99563
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 74356 315.77458
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 200 + 5 139575 314.04279
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 131638 307.13045
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 131860 307.04078
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2021 108 + 3 98484 305.53498
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 167361 297.97269
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 196773 283.67409
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 198158 283.05453
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 182760 280.49227
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 206804 279.28227
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 204840 275.46316
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 218955 274.34076
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlahiyat(Arapça) (4 Yıllık) SOZ 2021 35 + 1 214622 273.39392
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlahiyat(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 5 238471 268.61681
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Coğrafya(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 266838 263.29996
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 252393 262.06982
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 10 277232 261.44205
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Havacılık Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 341429 256.19343
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 276627 254.46938
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Tekstil Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 25 + 1 281613 252.98539
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 347911 250.20255
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 382836 245.22335
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 416061 244.96063
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 318037 243.08842
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 408507 241.75373
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 488688 235.62701
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 485754 231.80179
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 85 + 3 526342 230.70145
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 539531 228.64891
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 375716 227.64322
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 556373 225.30994
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 12 546752 220.04799
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Felsefe(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Fizik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Gıda Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Optik ve Akustik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 90 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
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