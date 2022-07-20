Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Gaziantep Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Gaziantep Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Gaziantep Üniversitesi 2022 taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan tercih ön kılavuzu sonrasında merak ediliyor. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi: