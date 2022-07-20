Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Gaziantep Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Gaziantep Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Gaziantep Üniversitesi 2022 taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan tercih ön kılavuzu sonrasında merak ediliyor. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|14469
|444.35133
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Tıp(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|18199
|436.74165
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|29297
|418.69718
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|17216
|383.08813
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|67700
|372.95575
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|71968
|368.69425
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|21228
|355.1075
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Hukuk(4 Yıllık)
|EA
|2021
|190 + 5
|49709
|348.82263
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|97955
|344.92141
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|70 + 2
|29951
|342.22849
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|34982
|340.47709
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|92345
|323.85752
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|60651
|322.78194
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|130574
|319.99563
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|74356
|315.77458
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|200 + 5
|139575
|314.04279
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|131638
|307.13045
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|131860
|307.04078
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|108 + 3
|98484
|305.53498
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|167361
|297.97269
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|196773
|283.67409
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|198158
|283.05453
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|182760
|280.49227
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Ebelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|206804
|279.28227
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|204840
|275.46316
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|218955
|274.34076
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat(Arapça) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|35 + 1
|214622
|273.39392
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|5
|238471
|268.61681
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Coğrafya(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|266838
|263.29996
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|252393
|262.06982
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|10
|277232
|261.44205
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|341429
|256.19343
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|276627
|254.46938
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25 + 1
|281613
|252.98539
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|347911
|250.20255
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|382836
|245.22335
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|416061
|244.96063
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|318037
|243.08842
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|408507
|241.75373
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|488688
|235.62701
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|485754
|231.80179
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|85 + 3
|526342
|230.70145
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|539531
|228.64891
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|375716
|227.64322
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|556373
|225.30994
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|12
|546752
|220.04799
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Felsefe(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Fizik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Optik ve Akustik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Tekstil ve Moda Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80
|-
|-
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|
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