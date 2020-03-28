Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının tedavisi üzerine çalıştıklarını belirterek, "Büyük aşama kaydettik. Bu sistem dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem." dedi.

Gür, üniversite yerleşkesinde beraberindeki GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve Doç. Dr. Umut Elboğa ile düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün dünyanın 190 ülkesinde yayılan bir virüs olduğunu ve Türkiye'nin de bu pandemiye maruz kaldığını ifade etti.

Bu yüzden dünya genelinde çeşitli ilaç denemeleri yapıldığını aktaran Gür, şöyle devam etti:

"Bu süreçlerde biliyoruz ki en önemli olan şey aşıdır ama bu da takriben 1-2 yıl gibi belirli bir süre alıyor. Bu süre içerisinde de tedavi denemeleri yapılıyor. Çin de bu anlamda plazma değişimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu plazma nakliyle ilgili çalışmaları onayladı." dedi.

GAÜN olarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını anlatan Gür, şöyle konuştu: