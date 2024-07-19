Gaziantepspor'a Premier Lig'den transfer! Resmen açıklandı, imzalar atıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha kurgusunu Kacper Kozlowski ile güçlendirdi.

PREMIER LİG'DEN GELDİ

Kırmızı-siyahlı ekip, Premier Lig temsilcisi Brighton'da forma giyen Kacper Kozlowski'yi kadrosuna dahil etti.

Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, İngiltere Premier Ligi takımlarından Brighton Albion forması giyen dünyaca ünlü genç yıldız Kacper Kozlowski’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Bugün Türkiye’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, Başkanımız Memik Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlumuz Mustafa Kara’nın da katılımıyla kendisini 3 yıllık kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı."