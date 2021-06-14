Gaziantepspor'un "tarihi" çalındı

Bir dönem Süper Lig ile Avrupa kupalarında önemli başarılar elde eden ve günümüzde amatör liglerde dahi mücadele edebilecek kadrosu bulunmayan Gaziantepspor'un tesislerinden, kulübün tarihi başarılarını temsil eden bazı malzemeler çalındı.

Tesislerde kupaların sergilendiği alanı boş görünce gözyaşlarına hakim olamayan kulüp başkanı Hasan Şahin, AA muhabirine, göreve yaklaşık 3 yıl önce geldiğini ve bu süre içerisinde sürekli olarak takımı yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

Mevcut süreçte başarılı olamadıklarını ancak önümüzdeki dönemde yeni gelecek kişilerin kulübü canlandırmasını hayal ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda 17 hırsızlık olayı yaşandı. Bunlarla ilgili bazı kişiler halen tutuklu, bazılar serbest bırakıldı. Bu hırsızlık ilk değil. İnsan gücüyle götüremeyeceğiniz trafolarımız bile çalındı. Eğer bize 2 tane görevli verilseydi, bunlar yaşanmazdı. Sonuç olarak onurumuz, şerefimiz dediğimiz şeyler çalındı. Çalınan şeyler arasında Spor Toto kupamız var. Bu kulübün şu an 16 tane kupası eksik. Büyük kupalarımız gitti. Roma ve Lille maçlarında aldığımız flamalar da gitti. Buna benzer çok kıymetli şeyler gitti. Düşünün, büyük takımların yenemediği dönemde siz Roma'yı yeniyorsunuz ama kupası gidiyor. Bu bir tarihtir, şehrin onurudur."