Gaziantep'te 3 oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Eski Fotoğraflar", "Frida" ve "Seni Unutmak İstemedim ki" adlı oyunlar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sivas Devlet Tiyatrosunun, "Eski Fotoğraflar" adlı oyunu 17 Aralık Cuma saat 20.00 ile 18 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Dinçer Sümer'in yazdığı Ece Okay'ın yönettiği oyunda, Serkan Yanar ve Kardelen Fatma Göktaş yer alıyor.

- Meksikalı kadın ressam Frida'nın hayatı sahnelenecek

Anadolu Sanat Organizasyonu'nun "Frida" adlı oyunu, Gaziantepli sanatseverler için sahneleyecek.

Umut Toprak'ın yazıp yönettiği, İlknur Burcu Akpınar'ın oynadığı 20. yüzyılın en büyük kadın ressamlarından Frida Kahlo'nun hayatının anlatıldığı oyun, 17 Aralık Cuma saat 20.00'de Şehitkamil Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Temaşa Gösteri Sanatları, "Seni Unutmak İstemedim ki" oyununu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Kayra Şenocak'ın yazıp yönettiği oynadığı oyunda Ferdi Akarnur, Dost Elver ve Buket Dereoğlu da yer alıyor.

11 yıllık bir çiftin evliliğini ayakta tutma çabalarının anlatıldığı oyun, 19 Aralık Pazar saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.



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