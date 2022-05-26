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Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

26.05.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 3. OSB'de bulunan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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