Gaziantep'te, İsrail'in saldırıları sağlıkçılar tarafından protesto edildi

Sağlıkçılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gaziantep Şehir Hastanesi Acil Servis yakınındaki alanda toplandı.

Grup adına konuşan Dr. Hüseyin Durmaz, İsrail'in acımasız saldırılarının bir an önce durması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Tarihin hiçbir dönemindeki savaşlarda, terör eylemlerinde, hastaneler ve hastanelerdeki sağlık çalışanları hedef alınmamıştır. Görüyoruz ki varlık sebebi insanları yaşatmak olan sağlık personellerine ve sağlık hizmeti veren hastanelere dahi acımasızca, vahşice saldırı yapılmakta. Şu ana kadar 200'e yakın sağlık çalışanı görevi başında şehit edilmiştir. Saldırılarda şehit olan sivil ve sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırılar sadece insanlık suçu değil, aynı zamanda tüm uluslararası hukuk ve anlaşmalara göre de açıkça meydan okumaktır."

Uluslararası toplumu ve iktidarları, kabul edilemez insanlık dışı eyleme karşı harekete geçmeye davet eden Durmaz, "Acil olarak savaşın durdurulması ve masum sivillerin korunması için adımlar atılmalıdır. Bizler sağlık çalışanları olarak insan hayatının değerini ve kutsallığını koruma misyonu temelinde bu vahşete sessiz kalmamız mesleki ve ahlaki sorumluluklarımıza aykırıdır. Bu nedenle savaşın yarattığı yıkımı durdurmak ve barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Gazze'deki meslektaşlarımıza, sivillere ve özellikle saldırılardan en çok etkilenen çocuklara ve kadınlara bu zor zamanlarında dayanıklılık ve cesaret diliyoruz. Dünya olarak bu trajedinin son bulması ve bu zulmü gerçekleştiren İsrail isimli terör hareketini durdurmak için hep birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

