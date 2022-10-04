YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi

Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi

04.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Davut Gül: "İnşallah bu parayla 32 derslikli bir okul yapacağız ve öğretmenlerimizin ismini vereceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil ilçesinde görev yapan öğretmenlerin, belediye tarafından bir kereye mahsus kendilerine verilecek nakdi yardımı bağışladığını, bu parayla 32 derslikli bir okulun yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesinin ilçede devlet okullarında görev yapan öğretmenlere bir kereye mahsus 1500'er lira nakdi yardım yapacağı açıklamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran çok sayıda öğretmen, kendilerine verilecek parayla okul yapılmasını istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, talepten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Paydaşlarla görüşüldüğünü ve okulun yapılacağını belirten Gül, "İnşallah bu parayla 32 derslikli bir okul yapacağız ve öğretmenlerimizin ismini vereceğiz. Önümüzdeki yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de okulumuzun açılışını yapacağız. Başta Şehitkamil Belediye başkanımız olmak üzere öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, bütün eğitim camiamıza teşekkür ediyorum." dedi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise öğretmenlerin bu taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandıGaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladıİçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildiKırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Gaziantep okul şehitkamil belediyesi valilik yardım

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:21
Öğle
12:24
İkindi
15:42
Akşam
18:18
Yatsı
19:32
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.