YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te seçim çalışması yürüten MHP'li gruba saldırı

Gaziantep'te seçim çalışması yürüten MHP'li gruba saldırı

10.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Gaziantep 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik ve beraberindekiler, Yavuzeli ilçesinde seçim çalışması sırasında bir grubun saldırısına uğradı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AA muhabirine, Yavuzeli'nde seçim çalışmalarını yürüten partili grubun bir kahvehaneyi ziyareti sırasında tatsız bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında alanda bulunan milletvekili adayı Bozgeyik'in bir vatandaşla tokalaşmak istediğini anlatan Atay, "Bu grup tokalaşma isteğini reddettiği sırada bir grup, partililerimize hakaret etmeye başladı. Hakaretin ardından da partililerimize yaklaşık 15 kişi saldırdı. Saldıran kişiler arasında FETÖ'den ihraç emniyet mensubu H.A. da yer almaktadır." diye konuştu.

Polis, şikayette bulunulması üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müşteri gibi geldi, başka müşterinin bebek arabasındaki telefonu çaldıMüşteri gibi geldi, başka müşterinin bebek arabasındaki telefonu çaldı
Uşak Üniversitesi kalitesini tescillediUşak Üniversitesi kalitesini tescilledi
Bakan Koca: "Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi hizmete açıldı"Bakan Koca: "Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi hizmete açıldı"
Anahtar Kelimeler:
seçim MHP saldırı

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:20
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:34
Yatsı
21:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Çarşamba

Ece eczanesi
Yavuzeli
Murat eczanesi
Araban
Sifa eczanesi
Islahiye
Melek eczanesi
Sahinbey
Eray eczanesi
Sahinbey
Saadet eczanesi
Nizip
Safa eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.