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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

19.08.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 5 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14 Ağustos’ta Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yolda yürüyen Yunus Emre Beyazıt (24), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Beyazıt, yapılan müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Cenaze, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin zanlı veya zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

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cinayet Gaziantep

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