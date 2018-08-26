Gazişehir 0 - 1 Adana Demirspor (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü, 18. dakikada Pote kaydetti.

Adana Demirspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 2. maçı da kazanmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Adana Demirspor’da Pote’nin kullandığı penaltıda Gazişehir kalecisi Günay Güvenç gole izin vermedi.

18. dakikada sağ kenardan yapılan orta savunmadan sekti. Seken topu takip eden Pote, Adana Demirspor'u öne geçirdi. 0-1

44. dakikada Gazişehir'de Kubilay Aktaş yaklaşık 25 metreden sert bir şut çıkardı ancak top üst direkten döndü.

76. dakikada Gazişehir'de Mehmet Erdem Uğurlu'nun yaptığı etkili orta kaleci Çağlar'da kaldı.

85. dakikada Gazişehir'de Chabbi'nin kale önündeki boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşu dışarı gitti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Balogun (Dk. 61 Chabbi), Okan Derici (Dk. 77 Igor), Kubilay Aktaş, Del Valle, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Poepon

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Mitrovic, Batuhan İşçiler, Galip Güzel, Murat Akın (Dk. 63 Emre Nefiz), Traore, Kage (Dk. 78 Berk Yıldız), Kosecki (Dk. 90 Erdal Öztürk), Pote,

Gol: Dk. 18 Pote (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk.19 Gökhan Alsan, Dk. 40 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 49 Balagun, Dk. 67 Ahmet Kesim, Dk. 75 Kubilay Aktaş (Gazişehir Gaziantep), Dk. 58 Galip Güzel, Dk. 61 Murat Akın, Dk. 69 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 89 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90 Emre Nefiz (Adana Demirspor)

