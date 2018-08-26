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Gazişehir 0 - 1 Adana Demirspor (Maç özeti)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.08.2018 00:06 | Son Güncelleme

Spor Toto 1’inci Lig'in 3'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Gazişehir 0 - 1 Adana Demirspor (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü, 18. dakikada Pote kaydetti.

Adana Demirspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 2. maçı da kazanmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Adana Demirspor’da Pote’nin kullandığı penaltıda Gazişehir kalecisi Günay Güvenç gole izin vermedi.
18. dakikada sağ kenardan yapılan orta savunmadan sekti. Seken topu takip eden Pote, Adana Demirspor'u öne geçirdi. 0-1
44. dakikada Gazişehir'de Kubilay Aktaş yaklaşık 25 metreden sert bir şut çıkardı ancak top üst direkten döndü.
76. dakikada Gazişehir'de Mehmet Erdem Uğurlu'nun yaptığı etkili orta kaleci Çağlar'da kaldı.
85. dakikada Gazişehir'de Chabbi'nin kale önündeki boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşu dışarı gitti.

Stat: Gaziantep
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Balogun (Dk. 61 Chabbi), Okan Derici (Dk. 77 Igor), Kubilay Aktaş, Del Valle, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Poepon
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Mitrovic, Batuhan İşçiler, Galip Güzel, Murat Akın (Dk. 63 Emre Nefiz), Traore, Kage (Dk. 78 Berk Yıldız), Kosecki (Dk. 90 Erdal Öztürk), Pote,
Gol: Dk. 18 Pote (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk.19 Gökhan Alsan, Dk. 40 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 49 Balagun, Dk. 67 Ahmet Kesim, Dk. 75 Kubilay Aktaş (Gazişehir Gaziantep), Dk. 58 Galip Güzel, Dk. 61 Murat Akın, Dk. 69 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 89 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90 Emre Nefiz (Adana Demirspor)

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adana demirspor Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig

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