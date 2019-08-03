SPOR

Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.08.2019 07:59 | Son Güncelleme

Gaziantep ekibi, Rus milli takımının yanı sıra son olarak Olympiakos takımının kalesini koruyan Yuri Lodygin ile 2 yıllığına anlaştı.

Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, Rus kaleci Yuri Lodygin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos takımında forma giyen29 yaşındaki Rus Milli kaleci Yuri Lodygin ile iki yıllık anlaşma sağlandı.

Futbola Yunanistan Ligi takımlarından Xanthi'nin alt yapısında başlayan ve 2013 yılına kadar burada forma giyen oyuncu, daha sonra Rusya futbolunun önde gelen takımlarından Zenit'e transfer oldu.

187 santimetre boyundaki deneyimli file bekçisi, kariyerinde 193 resmi müsabakaya çıktı. Rusya Milli Takımı'nın kalesini 11 kez koruyan Yuri, 44 sefer de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TEN ORTA SAHA VE KANATA TAKVİYE

Gazişehir Gaziantep, Souleymane Diarra ve Bartlomiej Pawloski'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Polonyalı futbolcu Bartlomiej Pawloski ve Malili oyuncu Souleymane Diarra ile temasa geçilerek iki oyuncuyla da 3'er yıllığına anlaşıldı.

27 yaşındaki Pawlowski, futbola Opalenica kulübünde başladı. 10 sezondur profesyonel futbolcu olan Pawlowski, sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Kariyerinde 192 resmi karşılaşmaya çıkan ve bu sürede 29 gol atıp 20 kez de asist yapma başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, Polonya Milli Takımı'nda da 23 kez forma giydi. Pawlowski, geçen sezon 34 karşılaşmada 8 gol atıp 9 kez de asist yaptı.

24 yaşındaki Malili Diarra da futbola ise ülkesinde Bamako alt yapısında başladı. Daha sonra Wydad ve Ujpest takımlarında yer alan orta saha oyuncusu, son olarak Fransa Ligi takımlarından Lens'de oynadı. Orta alanın her yerinde forma giyebilen ve 119 resmi müsabakaya çıkan Diarra, bu sürede 12 gol sevinci yaşayıp, 11 kez asist kaydetti, 5 kez de Mali Milli Takımı forması giydi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali
Ünlü golcü Süper Lig'e geliyorÜnlü golcü Süper Lig'e geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Olympiakos Yuri Lodygin Gazişehir Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Trabzonspor transferi resmen duyurdu

Trabzonspor transferi resmen duyurdu

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Emre Mor'dan taraftara mesaj

Emre Mor'dan taraftara mesaj

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gazişehir'den savunmaya takviye

Gazişehir'den savunmaya takviye

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gazişehir'de 6 isimle yollar ayrıldı

Gazişehir'de 6 isimle yollar ayrıldı

Gazişehir savunmayı güçlendirdi

Gazişehir savunmayı güçlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali

Gazişehir Gaziantep'ten transfer sinyali

Gazişehir Gaziantep, Wilfried Bony ile anlaştı

Ünlü golcü Süper Lig'e geliyor

Gazişehir Gaziantep Ulaş Zengin'i kadrosuna kattı

Gazişehir'den savunmaya takviye

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Güray Vural imzayı attı

Gazişehir Gaziantep'te 6 isimle yollar ayrıldı

Gazişehir'de 6 isimle yollar ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.