Gazişehir Gaziantep, Furkan Soyalp'i kiraladı

Kırmızı siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Soyalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
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