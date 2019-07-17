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Gazişehir Gaziantep, Rapid Bükreş'e mağlup oldu

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 17.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık maçında Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'e 2-1 mağlup oldu.

Gazişehir Gaziantep, Rapid Bükreş'e mağlup oldu

azişehir Gaziantep'in tek golünü, takımın yeni transferi Muğdat Çelik kaydetti.

Gazişehir Gaziantep karşılaşmaya Günay, Olkowski, Yalçın, Kubilay, Morais, Segbefia, Jefferson, Elmar, Kenan, Kerim, Poepon ilk 11'i ile başladı. Teknik direktör Marius Sumudica 2'nci yarıya ise şu 11 ile başladı: Günay, Oğuz, Yalçın, Kubilay, Mücahit, Segbefia, Erdem, İgor, Ali Ateş, Gökhan Alsan, Muğdat Çelik. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep bükreş hazırlık maçı

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