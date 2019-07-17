Gazişehir Gaziantep, Rapid Bükreş'e mağlup oldu

azişehir Gaziantep'in tek golünü, takımın yeni transferi Muğdat Çelik kaydetti.
Gazişehir Gaziantep karşılaşmaya Günay, Olkowski, Yalçın, Kubilay, Morais, Segbefia, Jefferson, Elmar, Kenan, Kerim, Poepon ilk 11'i ile başladı. Teknik direktör Marius Sumudica 2'nci yarıya ise şu 11 ile başladı: Günay, Oğuz, Yalçın, Kubilay, Mücahit, Segbefia, Erdem, İgor, Ali Ateş, Gökhan Alsan, Muğdat Çelik. (DHA)
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