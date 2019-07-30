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Gazişehir Gaziantep, Wilfried Bony ile anlaştı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

Transferde adı bir çok sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Fildişi Sahilli golcü Wilfried Bony Süper Lig ekibiyle anlaştı.

Gazişehir Gaziantep, Wilfried Bony ile anlaştı

Gazişehir Gaziantep son olarak İngiltere Championship'de Swensea City forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan golcü futbolcu Wilfried Bony ile prensip anlaşmasına vardı.

Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre; Kariyerinde Manchester City, Stoke City gibi takımlar bulunan 30 yaşındaki Wilfried Bony’nin transferin gerçekleşmesinde sadece ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyen Bony, 6 gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep Wilfried Bony

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