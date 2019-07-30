Gazişehir Gaziantep, Wilfried Bony ile anlaştı

Gazişehir Gaziantep son olarak İngiltere Championship'de Swensea City forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan golcü futbolcu Wilfried Bony ile prensip anlaşmasına vardı.
Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre; Kariyerinde Manchester City, Stoke City gibi takımlar bulunan 30 yaşındaki Wilfried Bony’nin transferin gerçekleşmesinde sadece ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyen Bony, 6 gol kaydetmişti.
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