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  4. Gazze'ye destek veren Karim Benzema'ya ülkesinden 'terörist' suçlaması!

Gazze'ye destek veren Karim Benzema'ya ülkesinden 'terörist' suçlaması!

19.10.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Filistin arasındaki savaşa tepki gösteren Karim Benzema için ülkesi Fransa'dan çok konuşulacak bir suçlama geldi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema, Fransız İçişleri Bakanlığı'nın 'terör örgütüyle bağlantısı var' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

GAZZE'Yİ DESTEKLEMİŞTİ

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Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye olan bombalamaları sonrası hesabından paylaştım yaptı. Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için." ifadelerini kullandı.

'TERÖRİST' SUÇLAMASI!

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Bu açıklama üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayınında, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." dedi.

Karim Benzema, daha önce de Filistin'e destek veren sözleri nedeniyle hem Avrupalı siyasetçilerden hem de Avrupa basınından eleştiri almış ancak destek mesajları vermekten geri durmamıştı.

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