YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı

AA AA
07.03.2024 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Türk Kızılay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliğiyle temin edilen hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye, barınma malzemeleri, tıbbi ve bebek malzemeleri "MARIN" adlı gemiye yüklendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, uğurlama töreninde, Gazze'ye içerisinde temel ihtiyaç malzemesi olan en büyük gemiyi göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bugüne kadar Gazze için Türkiye'den 12 uçak ve 6 gemi gittiğini dile getiren Yılmaz, bugün uğurlanan gemide yardımların en büyüğünün olduğunu kaydetti.

MÜSİAD'ın ramazan öncesinde anlamlı bir kampanya başlattığını aktaran Yılmaz, "Bu gemi Türk Kızılayın değil, bu İyilik Gemisi. Bu gemi, Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, doğasını, iyiliğini taşıyor. 3 günde ilk önce Mısır'ın El Ariş Limanı'na, oradan da tırlara yüklenerek Gazze'ye bu emanetlerin ulaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Fatma Meriç Yılmaz, bu yardımların uzun süreli ve sürekli yapılmasının önemini anlattı.

Yardımların takipçisi olacaklarına değinen Yılmaz, "Bu gemi orada boşaltıldıktan sonra burada tekrar yüklenilecek ve gönderilecek. Oraya giden tüm emanetlerimizin de sonuna kadar takipçisi olacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Yardımlar orada tırlara yüklenecek ve Refah Kapısı'ndan içeriye kadar uğurlayacaklar." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE ŞU ANDA İNSANLAR SUYA, İLACA ULAŞAMIYOR"

Yılmaz, ramazanda hem Gazze'ye hem de deprem bölgesine yardımların devam edeceğini vurguladı.

Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gazze'de şu anda insanlar suya, ilaca ulaşamıyorlar. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Biz, bir taraftan deprem bölgemizdeki vatandaşlarımızın elini bırakmayacağız. Orada yine sofralar kuracağız. Büyük iftar sofraları, şenlikli ramazan geceleri, sahur geceleri yaşayacağız. Bir taraftan da Gazze'ye de 'biz sizi unutmadık' demeye, en azından yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz."

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Gazze'de çok büyük dram ve trajedi yaşandığını ifade etti.

Gazze'ye yardımların devam edeceğini aktaran Asmalı, "İyiliği çoğaltmamız lazım. Orada gerçekten çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Orayı dualarımızda unutmuyoruz. Oradaki kardeşlerimize fiili destek mahiyetinde şu an gıda gidiyor. Yarın belki barış, ateşkes sağlanır, huzur gelir. Ondan sonra da oranın inşası noktasında da yardımlarımızı devam ettirelim." diye konuştu.

Asmalı, gıda yardımlarının sorunsuz şekilde Gazze'ye gittiğini belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar istedi, Başkan Çerçioğlu yaptıÇocuklar istedi, Başkan Çerçioğlu yaptı
Çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybettiÇöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'de eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düşen kadın yaralandıKocaeli'de eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düşen kadın yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin gemi Gazze MÜSİAD Türk Kızılay

Mersin Namaz Vakitleri 7 Mart Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Perşembe

Yaren eczanesi
Akdeniz
Metin eczanesi
Akdeniz
Makam eczanesi
Tarsus
Mira eczanesi
Silifke
Sinem eczanesi
Yenisehir
Soli eczanesi
Mezitli
Berna eczanesi
Tarsus
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.