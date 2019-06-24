Gears 5 için beklenmedik bir açıklama geldi

Bazı yapımcılar işin cılkını çıkararak, ana oyunun hikayesini yarım yamalak bırakıp, devamını ek paket ile oyunculara sunma noktasına kadar geldiler. Bu durum haliyle oyun severleri rahatsız etti. Fakat yapımcılar maddi çıkarlarını göz önünde bulundurarak ek paket opsiyonundan geri adım atmadılar.

Lakin, oyun severleri düşünen stüdyolar da yok değil. 2019’un en çok beklenen yapımlarından biri olan Gears 5 yapımcısı The Coalition oyun için season pass olmayacağını açıkladı. Microsoft tarafından da desteklenen bu açıklama şu anlama geliyor.

Gears of War serisinin yeni oyununda ek paketler olmayacak. Yani oyunu satın aldıktan sonra, hikayenin tamamına hakim olabilmek için ek ücret ödeyerek diğer içerikleri satın almak zorunda kalmayacaksınız.

Yapımcı ekip, season pass yani ek paketler olmayacağı gibi, tüm indirilebilir içeriklerin de ücretsiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Bu ciddi anlamda olumlu bir hamle. En azından oyun severler için.

Umarız diğer oyun yapımcıları da maddiyatı bir kenara bırakıp, oyuncu merkezli adımlar atmaya başlar.

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