Gears 5 için sistem gereksinimleri listesi nihayet netlik kazandı

Xbox One ve Windows işletim sistemine sahip PC‘lerde çalışacak olan oyun için tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Microsoft, geçtiğimiz gün oyunun Steam üzerindeki sistem gereksinimleri tablosunu da düzenledi.

Aslında daha önce açıklanan tablo ile yenisi arasında büyük farklar bulunmuyor. Fakat oyunun minimum sistem gereksinimlerine Windows 7 desteği eklenmiş. Görünen o ki Gears 5, Windows 7 kurulu olan PC’lerde de çalışacak.

MİNİMUM:



İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD FX-6000 series | Intel i3 Skylake

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce GTX 760

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

ÖNERİLEN:



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Netflix Eylül ayına bomba gibi giriyor!

