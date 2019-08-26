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Gears 5 için sistem gereksinimleri listesi nihayet netlik kazandı

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TEKNOLOJİ  | 26.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

The Coalition ve Microsoft işbirliğiyle geliştirilen Gears of War serisinin yeni oyunu için geri sayım devam ediyor. 10 Eylül’de raflardaki yerini alacak olan Gears 5, Türkçe altyazı desteğine de sahip olacak.

Gears 5 için sistem gereksinimleri listesi nihayet netlik kazandı

Xbox One ve Windows işletim sistemine sahip PC‘lerde çalışacak olan oyun için tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Microsoft, geçtiğimiz gün oyunun Steam üzerindeki sistem gereksinimleri tablosunu da düzenledi.

Aslında daha önce açıklanan tablo ile yenisi arasında büyük farklar bulunmuyor. Fakat oyunun minimum sistem gereksinimlerine Windows 7 desteği eklenmiş. Görünen o ki Gears 5, Windows 7 kurulu olan PC’lerde de çalışacak.

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit
İşlemci: AMD FX-6000 series | Intel i3 Skylake
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce GTX 760
DirectX: Sürüm 12
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970
DirectX: Sürüm 12
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu

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Anahtar Kelimeler:
gear 5 sistem gereksinimleri

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